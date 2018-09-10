Выгнали за курение – Обама рассказал о своем походе в Диснейленд

Экс-президент США Барак Обама рассказал о том, как его в подростковом возрасте выгнали из Диснейленда.
Экс-президент США Барак Обама рассказал о том, как его в подростковом возрасте выгнали из Диснейленда за курение, сообщает Sky News.
Тогда, после концерта Kool & The Gang, он пошел кататься на лодках в аттракционе Волшебное королевство.
– Двое больших полицейских сказали: Сэр, пройдемте с нами и вывели меня из Диснейленда. Прямо из Волшебного королевства, – рассказал Обама.
Ему разрешили вернуться, но без сигарет.
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К слову, лидер Радикальной партии Олег Ляшко спел в караоке песню 3 сентября российского певца Михаила Шуфутинского.
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