Выгнали за курение – Обама рассказал о своем походе в Диснейленд

Экс-президент США Барак Обама рассказал о том, как его в подростковом возрасте выгнали из Диснейленда.

Экс-президент США Барак Обама рассказал о том, как его в подростковом возрасте выгнали из Диснейленда за курение, сообщает Sky News.

Тогда, после концерта Kool & The Gang, он пошел кататься на лодках в аттракционе Волшебное королевство.

– Двое больших полицейских сказали: Сэр, пройдемте с нами и вывели меня из Диснейленда. Прямо из Волшебного королевства, – рассказал Обама.

Ему разрешили вернуться, но без сигарет.

Читайте: Читали газеты и играли в настольный теннис – Маккартни и Фэллон разыграли незнакомцев

К слову, лидер Радикальной партии Олег Ляшко спел в караоке песню 3 сентября российского певца Михаила Шуфутинского.