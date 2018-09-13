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В Сингапуре выдры устроили потасовку с крокодилом. Последнему досталось

Житель Сингапура снял на видео, как семейство выдр отбилось от огромного крокодила.

Семья выдр отбивалась от крокодила, хотя он даже не успел напасть.

Зверьки первыми набросились на него и начали изматывать.

Как пишет Straits Times, на самом деле потасовка между выдрами и крокодилами не такая уж и редкость.

Как рассказал один из экспертов по дикой природе, только за последние несколько лет он видел минимум пять таких.

Читайте: Очевидец заснял на камеру “тверк” медведя

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