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Украинка везла через границу 49 айфонов под юбкой

Гражданка Украины возвращалась из РФ, спрятав под юбкой 49 айфонов.

Украинские пограничники в пункте пропуска Гоптовка (Харьковская обл.) выявили гражданку Украины, которая пыталась тайком пронести с территории России 49 смартфонов iPhone.

Как сообщает в четверг пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, пограничники в ПП Гоптовка обратили внимание на сильное волнение женщины, 1962 года рождения.

– Правоохранители приняли решение о применении специальных технических средств для осмотра женщины и ее личных вещей. В результате произошло срабатывание металлоискателя. Выяснилось, что под одеждой, а именно – под юбкой женщина пыталась переместить 49 мобильных телефонов iPhone, бывших в употреблении. Для этого она сшила большие специальные карманы, в которые и упаковала товар, – говорится в сообщении.

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Телефоны изъяты в установленном порядке.

Напомним, на украинско-польской границе задержали иностранца, который пытался прорваться через границу.

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