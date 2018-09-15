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20 тыс. за танец и голуби: пара планирует годовщину свадьбы

Юмористы Дизель Шоу показали, как супружеская пара готовится праздновать годовщину свадьбы.

Как жена собралась праздновать годовщину свадьбы? Сколько стоят прошлогодние голуби?

Зачем дорогой торт, шарики, аппарат для сладкой ваты и батут?

А главное, как вернуть проданное свадебное платье? Все это и много другое в 50 выпуске Дизель Шоу!

Читайте: Идеальный отдых: ожидание vs реальность

Кстати, Дизель Шоу знают, что бывает, когда теща очень сильно ждет внуков.

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