Идеальный отдых: ожидание vs реальность

В новом выпуске Дизель шоу провели ироническую параллель между ожиданием и реальностью от идеального отдыха.
Выбор отеля, путь к морю, девушки на пляже – все это мы представляем себе прекрасным и сказочным. Но так ли это в реальной жизни?
Вместо идеального вида из номера – отсутствие окна, вместо походов в рестораны – ужин с макаронами и сосисками, вместо морского воздуха – не совсем чистые ароматы.
Смотрите в 50 выпуске Дизель Шоу об настоящем идеальном отдыхе.
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К слову, Дизель Шоу показали, как посетители на самом деле занимаются в спортзале.
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