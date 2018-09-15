Идеальный отдых: ожидание vs реальность

В новом выпуске Дизель шоу провели ироническую параллель между ожиданием и реальностью от идеального отдыха.

Выбор отеля, путь к морю, девушки на пляже – все это мы представляем себе прекрасным и сказочным. Но так ли это в реальной жизни?

Вместо идеального вида из номера – отсутствие окна, вместо походов в рестораны – ужин с макаронами и сосисками, вместо морского воздуха – не совсем чистые ароматы.

Смотрите в 50 выпуске Дизель Шоу об настоящем идеальном отдыхе.



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К слову, Дизель Шоу показали, как посетители на самом деле занимаются в спортзале.