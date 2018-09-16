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Как курортный роман лечит алкоголизм – номер Дизель Шоу

Комики из Дизель Шоу пофантазировали о том, как курортный роман заставляет бросить пить.

Дизель Шоу

Официант ресторана не сразу узнал своего трезвого гостя, поскольку он пришел причесанный, одетый, и зашел не на четвереньках.

– Понимаете, у меня просто свидание сегодня. Я со своей девушкой встретиться собираюсь. Потому я сегодня такой трезвенький, – объясняет посетитель ресторана.

Когда же девушка приходит, то мужчина не сразу понимает, что именно с ней назначено свидание и жалеет о том, что не заказал 300 г водки и оливку.

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К слову, в новом выпуске Дизель шоу провели ироническую параллель между ожиданием и реальностью от идеального отдыха.

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