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За чем едут влюбленные в Одессу – ответ Дизель Шоу

Актеры Дизель Шоу показали сцену о типичных влюбленных в Одессе.

Всем курортным парам, которые приезжают в Одессу посвящается. Все пары такие разные, но все они приезжают к морю за одним.

Актеры Дизель Шоу переносят нас в обычный одесский ресторанчик, в котором собираются влюбленные со всех уголков Украины.

За чем же едут пары в любимый город у моря? Смотрите прямо сейчас в новом выпуске Дизель Шоу.

Читайте: 20 тыс. за танец и голуби: пара планирует годовщину свадьбы

К слову, “дизели” пофантазировать о том, как курортный роман заставляет бросить пить.

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