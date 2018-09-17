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Cекс-кукла для педофилов: британец попал под суд из-за интимной покупки

29-летний британец Натан Уоттс купил секс-куклу и угодил под суд из-за ввоза продукции для педофилов.

Парень заказал секс-игрушку чтобы не чувствовать себя таким одиноким, сообщает Оnedio.

На одном из китайских сайтов британец нашел игрушку, которая ему очень понравилась. Он не стал читать описание модели, и сразу ее купил.

Покупка парню обошлась в 1 тыс. фунтов (37 тыс. грн. – Ред.). Однако рост куклы составил всего 130 сантиметров, а внешне она похожа на ребенка.

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Заказ Уоттс так и не получил. Посылку задержали на таможне, а его самого вызвали в полицию. Там ему инкриминировали ввоз продукции для педофилов. Дело дошло до суда, где объяснением парня сначала не поверили. По словам прокурора, кукла слишком сильно напоминает маленькую девочку.

В итоге полиция не нашла доказательств причастности британца к педофилии и его отпустили.

Ранее Факты ICTV писали, что в британском городе Сент-Атан, графство Гламорган, хомячок вырвался на свободу и перегрыз все в машине хозяйки.

Фото: Оnedio.

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