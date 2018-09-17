PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL / Шериф из Очень странных дел проиграл спор и провел свадьбу поклоннице/

Шериф из Очень странных дел проиграл спор и провел свадьбу поклоннице

Дэвид Харбор, сыгравший шерифа Джима Хоппера из фантастического сериала Очень странные дела проиграл спор поклоннице и провел ее свадебную церемонию.

Весілля за 125 тис. ретвітів. Шериф Дуже дивних справ програв спір шанувальниці

Дэвид Харбор, исполнитель роли шерифа в сериале Очень странные дела еще в январе поспорил со своей подписчицей в Twitter.

Девушка спросила у кумира, что нужно сделать, чтобы он провел ее свадебную церемонию в сентябре.

Актер согласился исполнить просьбу за 125 тыс. ретвитов.

Вместе с тем, Харбор выдвинул дополнительные условия: он сам выберет и зачитает любовное послание, церемония не должна помешать съемкам третьего сезона Очень странных дел, а первый кусочек торта достанется ему.

Читайте: Школьница пришла на выпуск с картонным ДеВито. Реакция актера поразила

Актер долго не вспоминал об этом уговоре, а потом поделился фото со свадьбы поклонницы.

Харбор в образе шерифа Джима Хоппера провел церемонию в Спрингфилде (штат Иллинойс) после того, как его запись в Twitter набрала более 132 тыс. ретвитов.

Мы также писали о фермере, который написал маркером предложение девушке на корове.

Фото: David Harbour/Twitter

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украинские сериалы: появится ли больше и кто будет финансировать
Джим Керри, Эмма Стоун и Джулия Робертс: лучшие сериалы осени 2018
Венсан Кассель женился на 21-летней модели
ICTV знімає бойовик
ICTV начал съемки боевика В плену у оборотня
Самая красивая свадебная пара 18.08.18 – голосование
Брак под знаком бесконечности. В ЗАГСе Киева пары регистрируют каждые 10 минут
Свадебный бум 08.2018 в Украине: как счастливые восьмерки влияют на брак
Наталія Поклонська вийшла заміж
“Няш-мяш” Поклонская вышла замуж в Крыму
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка