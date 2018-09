Шериф из Очень странных дел проиграл спор и провел свадьбу поклоннице

Дэвид Харбор, исполнитель роли шерифа в сериале Очень странные дела еще в январе поспорил со своей подписчицей в Twitter.

Девушка спросила у кумира, что нужно сделать, чтобы он провел ее свадебную церемонию в сентябре.

Актер согласился исполнить просьбу за 125 тыс. ретвитов.

Вместе с тем, Харбор выдвинул дополнительные условия: он сам выберет и зачитает любовное послание, церемония не должна помешать съемкам третьего сезона Очень странных дел, а первый кусочек торта достанется ему.

Читайте: Школьница пришла на выпуск с картонным ДеВито. Реакция актера поразила

Актер долго не вспоминал об этом уговоре, а потом поделился фото со свадьбы поклонницы.

Харбор в образе шерифа Джима Хоппера провел церемонию в Спрингфилде (штат Иллинойс) после того, как его запись в Twitter набрала более 132 тыс. ретвитов.

Hey internet. I know it’s been awhile. I retreated. Needed some space. You probably get it. But I’ve been thinking about ya in the interim. And all your retweets. And so me and some fun folks in Springfield, Illinois made good on our promise we made all those months ago. pic.twitter.com/fZK8zNMQSi

— David Harbour (@DavidKHarbour) 16 сентября 2018 г.