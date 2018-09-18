Пьяный поляк проснулся в морге и пошел в бар отмечать свое “воскрешение”

В Семяновице-Сленске (Польша) пьяного мужчину отправили в морг, решив, что он умер. Оказалось, что он был сильно пьян.

Об этом сообщает Лента.

Мужчина возвращался с вечеринки и потерял сознание на улице. Прохожие вызвали скорую помощь, сотрудники которой сочли его мертвым и отправили тело в морг.

Ошибку обнаружил охранник морга. Его внимание привлекли странные звуки, которые доносились из холодильной камеры. Он выдвинул ящик и увидел, что “покойник” воскрес, дрожит от холода и просит одеяло.

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Вопреки советам врачей, мужчина решил не задерживаться в больнице. Он оделся и уехал обратно на вечеринку, заявив, что за возвращение из мертвых следует выпить.

В отношении врача, который ошибочно констатировал остановку сердца, начато расследование.

Напомним, почему нельзя мешать алкоголь и энергетики.