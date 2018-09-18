Притула в Раде спародировал Добкина и пригрозил нардепам

Сергей Притула поделился эмоциональными фото и видео после посещения украинского парламента.

Шоумен Сергей Притула, который стал ведущим телепроекта Новые лидеры на ICTV, в рамках съемок программы побывал в Верховной Раде, где не упустил случай пошутить над народными депутатами.

– Был в парламенте. Дали слово. Передал от вас привет!, – написал он под фото в Facebook, на которых со злобным выражением лица, вероятно, от имени украинцев грозит в сторону мест нардепов.

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На видео Притула остроумно спародировал нардепа от Оппоблока Дмитрия Добкина, которого журналисты часто замечают не в сессионном зале, а за колонной в Верховной Раде.

– Просто зашел за колонну и подышал!, – написал Сергей Притула под забавным видео.

Напомним, 4 октября на телеканале ICTV выйдет первый выпуск национального телепроекта Новые лидеры.