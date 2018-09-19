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Едва выглядывал из-за плеча! Путин снова “прокололося” с ростом

Президент РФ Владимир Путин попал в неловкую ситуацию из-за своего роста на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина.

Путін знову “проколовся” зі зростом

Конфуз произошел на инаугурации Сергея Собянина как мэра Москвы, пишет политолог Алексей Голобуцкий.

На опубликованном снимке видно, что “Путин едва выглядывал из-за плеча Собянина”.

– А официальные источники так и будут утверждать, что у них разница в росте – максимум 5 см! У Собянина – 177 см, но у Путина-то официально – 172 см!

Хотя тут больше похоже на практически секретные неофициальные 152 см кремлевского “гиганта”. Прокололись, что называется, – подметил Голобуцкий.
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Кстати, не так давно Владимир Путин опозорился знаниями истории, перепутав цитаты французских королей Людовиков.

Фото: AllГолобуцький/Telegram

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