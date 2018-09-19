Едва выглядывал из-за плеча! Путин снова “прокололося” с ростом

Президент РФ Владимир Путин попал в неловкую ситуацию из-за своего роста на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина.

Конфуз произошел на инаугурации Сергея Собянина как мэра Москвы, пишет политолог Алексей Голобуцкий.

На опубликованном снимке видно, что “Путин едва выглядывал из-за плеча Собянина”.

– А официальные источники так и будут утверждать, что у них разница в росте – максимум 5 см! У Собянина – 177 см, но у Путина-то официально – 172 см!

Хотя тут больше похоже на практически секретные неофициальные 152 см кремлевского “гиганта”. Прокололись, что называется, – подметил Голобуцкий.

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Кстати, не так давно Владимир Путин опозорился знаниями истории, перепутав цитаты французских королей Людовиков.

Фото: AllГолобуцький/Telegram