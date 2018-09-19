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“Едва устроял”: в США ведущий погоды перестарался с драматизмом

Американцы высмеяли ведущего погоды в США, который изображал, будто едва стоит от порывов ветра.

Несколько дней назад ведущий канала Weather Channel Майк Сайдел во время включения из штата Северная Каролина, который зацепил слабеющий ураган Флоренс, заявлял на камеру, что “ситуация чрезвычайно плохая” и едва держался на ногах от “порывов ветра”.

Как пишет Голос Америки, при этом во время прямого включения на фоне без проблем прошли двое мужчин в шортах, которым были нипочем порывы ветра. Американцы посчитали, что репортер преувеличивает силу стихии и ответили ему видеопародиями и фотожабами.

 

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Публикация от Renee (@reneeleegreco)

 

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Публикация от Gabby the Newfie & Brenda (@gabsthenewfie.and.me)

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Напомним, в штатах Северная и Южная Каролина из-за урагана Флоренс погибли 11 человек. Сейчас сила стихии угасает.

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