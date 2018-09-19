Умный звонок не пустил хозяина в дом из-за футболки

В США умный звонок проигнорировал и не пустил в дом хозяина из-за изображения Бэтмена на его футболке.

Американского разработчика из Джорджии не пустили домой из-за Бэтмена на футболке.

Умный звонок, автоматически блокирующий входную дверь при появлении незнакомцев, сработал на Темном рыцаре и проигнорировал самого жильца.

– Мой умный звонок компании Nest автоматически запирает входную дверь при виде незнакомцев.

Сегодня он не узнал меня, поэтому я открыл приложение, чтобы выяснить, в чем дело, – рассказывает B.J. May в Twitter.

К слову, мужчине удалось попасть домой с помощью специального пин-кода – при желании он мог разблокировать замок с телефона.

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