Умный звонок не пустил хозяина в дом из-за футболки

В США умный звонок проигнорировал и не пустил в дом хозяина из-за изображения Бэтмена на его футболке.
Американского разработчика из Джорджии не пустили домой из-за Бэтмена на футболке.
Умный звонок, автоматически блокирующий входную дверь при появлении незнакомцев, сработал на Темном рыцаре и проигнорировал самого жильца.
– Мой умный звонок компании Nest автоматически запирает входную дверь при виде незнакомцев.
Сегодня он не узнал меня, поэтому я открыл приложение, чтобы выяснить, в чем дело, – рассказывает B.J. May в Twitter.
К слову, мужчине удалось попасть домой с помощью специального пин-кода – при желании он мог разблокировать замок с телефона.
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