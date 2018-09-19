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В Китае домушника вычислили по украденному банану

В Шанхае (Китай) полиция смогла поймать вора из-за того, что он украл банан из ограбленного дома.

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Об этом сообщает South China Morning Post.

Жители трех семей на окраине города заявили об ограблениях. Полиция несколько дней не могла выйти не след грабителя.

Через некоторое время один из пострадавших вспомнил, что после того, как вор вломился в его дом, со стола исчез банан.

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Полиция проверила камеры наблюдения в районе, где происходили кражи и обнаружила мужчину на скутере, который ел банан недалеко от места ограбления. После тщательного изучения видео, работники полиции нашли этого же человека возле остальных ограбленных домов.

Полиция нашла и задержала подозреваемого. Он признался в краже имущества на общую сумму около десяти тысяч юаней (примерно 41 тысяча гривен).

Напомним, в России грабитель 40 минут пытался достать деньги из банкомата, который оказался пустым.

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