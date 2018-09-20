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Похож на Волан-де-Морта: на свадьбе мальчик напугал гостей

На свадьбе ребенок залез под платье матери, чем сильно напугал гостей.

На сайте Reddit выложили интересную фотографию, на которой мальчик залез под платье матери и сделал устрашающее лицо, которое сильно напугало гостей.

Наряд женщины растянулся настолько, что лицо ребенка начало просвечиваться через материю.

Из-за этого создавалось впечатление, что голова мальчика значительно больше, а лицо “расплющено”.

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Пользователи портала подметили, что ребенок похож на злодея из вселенной Гарри Поттера – Волан-де-Морта. Некоторые шутили, что пьяные взрослые иногда выглядят хуже.

К слову, в Семяновице-Сленске (Польша) пьяного мужчину отправили в морг, решив, что он умер.

Фото: Reddit

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