В Чили на военный парад вывели щенков в сумках и лабрадоров в сапогах

В Чили полицейские вышли на парад в центре Сантьяго с лабрадорами, одетыми в миниатюрные ботиночки.

В Чили на военном параде лабрадоров одели в крохотные ботинки, а щенков и вовсе посадили в специальные переноски и повесили на карабинеров, пишет Medialeaks.

Сделано это не ради красоты, а, чтобы согреть животных. Дело в том, что в Сантьяго-де-Чили в этот день, по местным меркам, было очень холодно – 18 градусов тепла.

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Лабрадоры не просто милые животные, а служащие чилийской армии, им салютовали все находившиеся на месте: члены кабинета министров и представители национального командования.

Ранее Факты ICTV писали, что жительница Британии решила, что ее пес – вегетарианец. Правда тест на любовь к мясу в прямом эфире животное не прошло.

Фото: Скриншот из видео.

Видео: Александр Фаст