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Журнал Time превратил Путина в маленькую матрешку

Американский еженедельник Time на обложке октябрьского номера изобразил президента РФ Владимира Путина в виде самой маленькой матрешки.

Путін на обкладинці Time

Обложку Time с Путиным опубликовал в Twitter редактор журнала Дэн Стюарт.

На ней – большая разобранная матрешка в виде президента США Дональда Трампа, в которой находятся матрешки поменьше. При этом Путина изобразили в виде самой маленькой.

Новый номер Time посвящен политическим отношениям Москвы и Вашингтона во время президентских выборов США в 2016 году.

– Все люди царя. Как олигархи Путина попали внутрь команды Трампа, – написал Стюарт.

Читайте: Трамп признал ответственность Путина за вмешательство в выборы США

Напомним, июльский номер Time вышел с обложкой, на которой изображено лицо c чертами Дональда Трампа и Владимира Путина.

ФотоDan Stewart/twitter

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