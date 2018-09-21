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Мельчает с каждым фото: Путин оконфузился на Евразийском женском форуме

В сети в который раз высмеяли президента России Владимира Путина за его маленький рост.

Володимир Путін

Политтехнолог Алексей Голобуцкий выложил в Twitter фотографию президента РФ Владимира Путина на Евразийском женском форуме и поиздевался над его небольшим ростом.

– Путин с каждым новым фото все мельчает. А накачанная версия с полуголых фото где делась? В отпуске – или списали как случайно узнавшего лишнее? Не берегут в ФСБ кадры, совсем не берегут, – посмеялся над Путиным Голобуцкий.

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К слову, президент РФ Владимир Путин попал в неловкую ситуацию из-за своего роста на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина.

Фото: Алексей Голобуцкий

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