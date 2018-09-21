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Гитлер и Ленин выставили кандидатуры на выборах в Перу

В Перу кандидатами в мэры города Юнгар стали Гитлер Альба Санчес и Ленин Владимир Родригес Вальверде.

Гитлер Альба Санчес уже занимал пост мэра города – с 2011 по 2014 год, сообщает местная радиостанция RPP.

Сам кандидат утверждает, что он – хороший Гитлер.

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Его соотечественник, названный в честь Ленина, потребовал отказать сопернику в праве претендовать на должность, однако власти не нашли для этого законных оснований.

В Латинской Америке детей часто называют в честь исторических личностей. Встречаются такие имена, как Сталин, Наполеон, Мао и Ильич.

Ранее Факты ICTV писали, что американский еженедельник Time на обложке октябрьского номера изобразил президента РФ Владимира Путина в виде самой маленькой матрешки.

Фото: RPP/Мариано Кальвера

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