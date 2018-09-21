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Голодный воришка: в Канаде енот пробрался в дом и съел весь хлеб

В Торонто (Канада) енот пробрался в дом и не уходил, пока не съел весь хлеб.

Єнот

В Торонто (Канада) голодный енот пробрался в дом к местной жительнице и не успокоился, пока не съел все запасы хлеба, сообщает BlogTO.

Когда женщина обнаружила у себя на кухне зверя, она взяла метлу и попыталась прогнать мохнатого воришку.

Двое других енотов сразу же убежали из дома, но последний только смотрел на нее, поедая английский кекс.

– Я шипела и рычала на него в надежде, что енот покинет мой дом. Но от только смотрел на меня так, будто я сумасшедшая, – рассказала пострадавшая Дженни Сервилло.

В конце концов животное ушло из дома, но только после того, как съело все запасы хлеба на кухне.

 

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К слову, в штате Миннесота (США) енот, который начал карабкаться по одному из самых высоких зданий в городе Сент-Пол, стал звездой.

Фото: jserwylo

Видео: BlogTO

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