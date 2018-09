Голодный воришка: в Канаде енот пробрался в дом и съел весь хлеб

В Торонто (Канада) голодный енот пробрался в дом к местной жительнице и не успокоился, пока не съел все запасы хлеба, сообщает BlogTO.

Когда женщина обнаружила у себя на кухне зверя, она взяла метлу и попыталась прогнать мохнатого воришку.

Двое других енотов сразу же убежали из дома, но последний только смотрел на нее, поедая английский кекс.

В конце концов животное ушло из дома, но только после того, как съело все запасы хлеба на кухне.

A #Toronto raccoon managed to break into someone’s house to eat their bread https://t.co/BT2Aaf0qoI pic.twitter.com/n1Bk8Lh4aB

— blogTO (@blogTO) 20 сентября 2018 г.