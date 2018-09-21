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Еще и платят: в Канаде ищут дегустатора конопли

У компании есть целое подразделение, которое занимается оценкой конопли от различных производителей.

Канадская компания AHLOT (A Higher Level Of Thought) из Торонто ищет желающих стать профессиональным дегустатором конопли: за работу обещают платить 50 долларов в час.

Правда, в описании вакансии указано, что работать можно не более 12 часов в месяц. Также работодатель обещает покрыть возможные дополнительные расходы на сумму до 200 долларов.

Новый сотрудник присоединится к так называемому Комитету по курированию каннабиса, действующему внутри компании, – это подразделение, которое будет заниматься оценкой конопли от различных производителей.

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От кандидатов требуют иметь “самоотверженный интерес к каннабису и уметь отличать даже тончайшие свойства различных продуктов”.

К слову, ранее в Канаде также требовался человек, готовый напиться для тестов на трезвость.

 

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