Еще и платят: в Канаде ищут дегустатора конопли

У компании есть целое подразделение, которое занимается оценкой конопли от различных производителей.
Канадская компания AHLOT (A Higher Level Of Thought) из Торонто ищет желающих стать профессиональным дегустатором конопли: за работу обещают платить 50 долларов в час.
Правда, в описании вакансии указано, что работать можно не более 12 часов в месяц. Также работодатель обещает покрыть возможные дополнительные расходы на сумму до 200 долларов.
Новый сотрудник присоединится к так называемому Комитету по курированию каннабиса, действующему внутри компании, – это подразделение, которое будет заниматься оценкой конопли от различных производителей.
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От кандидатов требуют иметь “самоотверженный интерес к каннабису и уметь отличать даже тончайшие свойства различных продуктов”.
К слову, ранее в Канаде также требовался человек, готовый напиться для тестов на трезвость.