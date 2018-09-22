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Енот-экстремал упал с 9-го этажа и остался жив

В США енот вскарабкался по стене дома на высоту девятого этажа и упал.

Єнот

Приключения животного снимали на видео жители Нью-Джерси, сообщает телеканал Fox News.

При падении енот не получил никаких повреждений.

Он уверенно приземлился на песок, вскочил и как ни в чем не бывало побежал.

Очевидцы проводили животное аплодисментами.

Читайте: Семья енотов провалила потолок и травмировала пожарного

К слову, другой енот в Торонто пробрался в дом и не уходил, пока не съел весь хлеб.

Видео: Fatema Media

Фото: pixabay.com

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