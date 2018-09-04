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Эфир телепроекта Новые лидеры начнется 4 октября

4 октября на телеканале ICTV выйдет первый выпуск национального телепроекта Новые лидеры.

Ведущим телепроекта станет известный украинский шоумен Сергей Притула.

Во время телевизионного этапа проекта Новые лидеры, который продлится с октября по ноябрь 2018 года, финалисты будут бороться за первенство и денежный приз на реализацию своей программы.

Четвертый этап проекта прошел с 17 по 19 августа. 100 лучших участников представили свои программы и результаты их реализации перед отборочным комитетом.

Их оценивали общественные деятели – Ольга Айвазовская, Роман Бондарь, Глеб Вышлинский, Андрей Вишневский, Светлана Матвиенко, Тамила Ташева, Ярослав Юрчишин.

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После отбора Сергей Притула заявил, что услышал много интересных идей.

– Я видел молодых, амбициозных, перспективных трудолюбивых лидеров, присутствие которых вселяет уверенность в завтрашнем дне нашей страны. Сотня лидеров уже представила свои программы. Я не знаю, кто войдет в финальную десятку участников проекта, но я слышал умные, интересные идеи, – сказал ведущий проекта.

К слову, Факты ICTV рассказали об общественной инициативе мониторинга соблюдения прав детей.

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