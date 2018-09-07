Погода в Украине на сегодня, 7 сентября (КАРТА)

7 сентября в Украине, кроме севера Левобережья, кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На юге страны в отдельных районах град, в Винницкой, Одесской, Николаевской областях местами сильные дожди.

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной частях местами порывы и шквалы 15-20 м/сек.

Температура в западных областях ночью 9-14°, днем 18-23° (на Закарпатье до 26°); на остальной территории ночью 13-18°, днем 22-27°.

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В ближайшие сутки в Киеве без осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/сек.

Температура ночью 15-17°, днем около 25°.

К слову, ранее мы писали, какой будет погода в сентябре.