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Дым виден в Киеве: в Вишневом горит склад

В городе Вишневом в 16.42 загорелся склад на улице Железнодорожной.

Пожежа у Вишневому

Об этом сообщает ГСЧС в Киевской области.

Спасатели установили, что горит вторсырье во дворе пункта приема и есть возгорание внутри складского помещения на площади около 30 кв. м.

Локализовать пожар удалось в 17.17, ликвидация продолжается.

Читайте: Серьезное ДТП под Киевом: 5 пострадавших, из них – 2 детей

На пожаре работают 4 единицы техники и 24 человека личного состава.

В соцсетях пишут, что черный дым от пожара виден в Киеве на Академгородке.

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Дым виден в Киеве: в Вишневом горит склад / 4 фотографии

К слову, сегодня в Херсонской области произошел масштабный лесной пожар.

Фото, видеоkyivobl.dsns.gov.uaКиев Оперативный

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