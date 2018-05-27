В городе Вишневом в 16.42 загорелся склад на улице Железнодорожной.
Об этом сообщает ГСЧС в Киевской области.
Спасатели установили, что горит вторсырье во дворе пункта приема и есть возгорание внутри складского помещения на площади около 30 кв. м.
Локализовать пожар удалось в 17.17, ликвидация продолжается.
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На пожаре работают 4 единицы техники и 24 человека личного состава.
В соцсетях пишут, что черный дым от пожара виден в Киеве на Академгородке.
Дым виден в Киеве: в Вишневом горит склад / 4 фотографии
К слову, сегодня в Херсонской области произошел масштабный лесной пожар.
Фото, видео: kyivobl.dsns.gov.ua, Киев Оперативный
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