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Масштабный пожар на Херсонщине – горит 20 га леса

В Херсонской области сегодня около 13.25 начался пожар в 3-м и 4-м кварталах Раденского лесничества Алешковского района.

Об этом сообщает областное управление ГСЧС.

По состоянию на 16.30, площадь лесного пожара составляет 20 га, из которых 1,5 га – верхового.

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К ликвидации пожара привлечено 11 единиц техники и 50 спасателей ГСЧС, а также 14 единиц техники и 35 сотрудников лесной охраны.

Напомним, недавно в Киеве в управлении Пенсионного фонда сгорел человек.

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