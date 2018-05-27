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Во время финала ЛЧ в Киеве произошла массовая драка

Пока на НСК Олимпийском Ливерпуль и Реал боролись за кубок Лиги чемпионов, в центре Киева началась драка с участием не менее 10 человек.

Не менее 10 человек устроили потасовку на Бессарабской площади около 22.00 в субботу, 26 мая, сообщает Информатор.

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Когда сотрудники полиции увидели потасовку, участники тут же разбежались в разные стороны. В драку попали и девушки. К счастью, помощь медиков никому не понадобилась.

Напомним, около 20 человек в масках напали на болельщиков Ливерпуля в киевском ресторане.

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