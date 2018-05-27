Правоохранители были вынуждены применить газ против активистов, которые устроили погром на рынке возле станции метро Лесная.

Обновлено в 13.50. В результате конфликта на рынке возле станции метро Лесная пострадало трое правоохранителей. 10 активных участников события доставили в Деснянское управление полиции. Об этом сообщает в воскресенье полиция Киева.

Рядом с киоском на рынке возле станции метро Лесная, где 25 мая избили военного пенсионера, произошло столкновение между представителями праворадикальной организации С14 и правоохранителями.

Сначала Громадське сообщало, что вероятно погромы устроили представители праворадикальной организации С14, однако позже организация опубликовала опровержение этой информации.

Неизвестные начали громить киоски, ломать ролеты. Полиция применила газ, после чего мужчины начали бросать камни в сторону правоохранителей.

– Пока неизвестно, принадлежат ли те киоски, которые попали под разгром, участникам избиения пенсионера, – отмечают СМИ.

Также сообщается, что ранее на рынке демонтировали вывеску киоска, у которого произошел конфликт 25 мая, когда продавец ударил военного пенсионера. Также на рынке закрыты все учреждения грузинской и турецкой кухни.





Разгромленные киоски и газ: в Киеве стычка на рынке, где избили пенсионера / 3 фотографии

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В субботу полиция Киева сообщила, что правоохранители задержали мужчину, который избил военного пенсионера на рынке возле станции метро Лесная.

– Происшествие произошло вчера (25 мая. Ред.) на рынке. Во время конфликта мужчина с кулаками набросился на потерпевшего, который вступился за женщину, и затем скрылся с места происшествия, – говорится в сообщении.

Уголовное производство расследуется по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сообщалось, что задержанный – гражданин другого государства, 1994 года рождения.

Напомним, 26 мая на Бессарабской площади в центре Киева произошла массовая драка.

Фото: hromadske.ua