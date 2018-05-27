В городе Вишневое Киевской области в результате ДТП пострадали 5 человек, из которых 2 – дети.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
По данным издания, авария произошла сегодня на перекрестке улиц Киевской и Святошинской с участием автомобилей Chevrolet и Volkswagen.
В результате ДТП госпитализированы 5 пострадавших, в том числе 2 детей.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Серьезное ДТП под Киевом: 5 пострадавших, из них – 2 детей / 4 фотографии
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К слову, недавно в Днепропетровской области в результатестолкновения маршрутки с грузовиком пострадало 22 человека.
Фото, видео: Киев Оперативный
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