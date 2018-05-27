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Серьезное ДТП под Киевом: 5 пострадавших, из них – 2 детей

В городе Вишневое Киевской области в результате ДТП пострадали 5 человек, из которых 2 – дети.

ДТП у Вишневому

Об этом сообщает Киев Оперативный.

По данным издания, авария произошла сегодня на перекрестке улиц Киевской и Святошинской с участием автомобилей Chevrolet и Volkswagen.

В результате ДТП госпитализированы 5 пострадавших, в том числе 2 детей.

На месте работает следственно-оперативная группа.

 

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Серьезное ДТП под Киевом: 5 пострадавших, из них – 2 детей / 4 фотографии

Читайте: Водитель маршрутки врезался в грузовик во время прямого эфира в Facebook

К слову, недавно в Днепропетровской области в результатестолкновения маршрутки с грузовиком пострадало 22 человека.

Фото, видеоКиев Оперативный

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