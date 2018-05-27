В ДТП, которое произошло в 15.30 на трассе Киев-Чоп возле Дубно, погибли супруги-пенсионеры.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

По предварительной информации, водитель Москвича, 66-летний житель села Зеленое, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении внедорожнику Range Rover, который двигался в направлении Львова.

– В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия погибла 66-летняя пассажирка легковушки. Несмотря на принятые реанимационные мероприятия, жизнь водителю, которого доставили в больницу, спасти не удалось. 31-летний водитель внедорожника, гражданин Франции, и трое пассажиров не пострадали, – говорится в сообщении.

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По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевших, начато досудебное расследование.



Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп: столкнулись Range Rover и Москвич / 2 фотографии

К слову, недавно в Днепропетровской области в результате столкновения маршрутки с грузовиком пострадало 22 человека.

Фото: rv.npu.gov.ua