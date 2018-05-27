PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп: столкнулись Range Rover и Москвич/

Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп: столкнулись Range Rover и Москвич

В ДТП, которое произошло в 15.30 на трассе Киев-Чоп возле Дубно, погибли супруги-пенсионеры.

ДТП на тарсі Київ-Чоп

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

По предварительной информации, водитель Москвича, 66-летний житель села Зеленое, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении внедорожнику Range Rover, который двигался в направлении Львова.

– В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия погибла 66-летняя пассажирка легковушки. Несмотря на принятые реанимационные мероприятия, жизнь водителю, которого доставили в больницу, спасти не удалось. 31-летний водитель внедорожника, гражданин Франции, и трое пассажиров не пострадали, – говорится в сообщении.

ЧитайтеСерьезное ДТП под Киевом: 5 пострадавших, из них – 2 детей

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевших, начато досудебное расследование.

image image
Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп: столкнулись Range Rover и Москвич / 2 фотографии

К слову, недавно в Днепропетровской области в результате столкновения маршрутки с грузовиком пострадало 22 человека.

Фотоrv.npu.gov.ua

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка