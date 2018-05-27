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В Париже “человек-паук” снял ребенка с балкона

Жители Парижа стали очевидцами чудесного спасения ребенка, который повис на балконе примерно на пятом этаже многоэтажки.

Кадры опубликованы на YouTube-канале RÁDIO TÉLÉVISION CHRIST VOUS APPELLE.

Рискуя жизнью, мужчина без страховки и снаряжения вскарабкался по фасаду дома и снял перепуганного малыша.

В соцсетях спасителя уже окрестили Человеком-пауком.

Читайте: В Днепре ребенок выпал с 5-го этажа, пока мама подметала возле подъезда

Недавно в Киеве трехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа, облокотившись руками о москитную сетку.

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