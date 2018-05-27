Футбольный болельщик английского Ливерпуля, об исчезновении которого сегодня заявили в киевскую полицию его друзья, к счастью, нашелся живой и здоровый.

– Мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения житель столицы обнаружил у метро Кловская: мужчина забрал иностранца домой, чтобы он пришел в себя и сообщил о происшествии правоохранителям, – говорится в сообщении Нацполиции.

Киевлянин забрал нетрезвого иностранца домой, чтобы с гостем столицы ничего не случилось.

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– На улицу Набережно-Корчеватская сразу же прибыл наряд патрульных полицейских, которые доставили разыскиваемого в Печерское управление полиции. Сейчас с ним общаются полицейские, – рассказали правоохранители.

Издание Киев Оперативный сообщает об исчезновении фаната из Великобритании Jon Gillstein.

– Он без телефона и без денег. Последний раз его видели возле бара у стадиона, он ругался с таксистом, а потом развернулся и ушел в неизвестном направлении. Он знает, что максимум завтра вечером должен быть в Румынии, так как оттуда он должен улетать домой, поэтому существует вероятность, что он или заблудился, или ему нужна медицинская помощь, – говорится в сообщении.



Болельщик Ливерпуля нашелся, еще одного до сих пор ищут / 2 фотографии

Напомним, около 20 человек в масках напали на болельщиков Ливерпуля в киевском ресторане.

Фото: Національна поліція України, Киев Оперативный