В поселке Железный вблизи Торецка, в результате обстрела погибла 15-летняя девочка.
– Дария – ученица 9 класса ООШ номер 7. Три дня назад она отметила свой день рождения. Ребенок находился во дворе своей бабушки в то время, когда туда прилетел крупнокалиберный снаряд, выпущенный с позиций боевиков, – сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Информацию о гибели ребенка подтвердила полиция Донецкой области.
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– 15-летняя девочка в это время находилась в собственном дворе. Снаряд разорвался в 3-метрах от нее и не оставил ни единого шанса выжить, – отметили в пресс-службе полиции.
Боевики обстреляли окрестности Торецка: погибла 15-летняя девочка / 3 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что житель прифронтового села Южного вблизи своего дома наступил на взрывное устройство.
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