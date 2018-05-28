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Экс-нардеп устроил пьяную езду по Киеву

В Киеве бывший народный депутат пьяным ездил по улицам столицы.

Поступило обращение о том, что неизвестный мужчина на автомобиле Mercedes подрезал авто заявителя и начал угрожать. По мнению заявителя, водитель был пьян, сообщает Киев Оперативный.

Минут через 15 на этого же водителя поступило еще одно сообщение, на этот раз вызвали прохожие, которые увидели пьяного, который сел в авто и уехал в неизвестном направлении.

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Наряд патрульной полиции заметил указанный автомобиль, когда он уже ехал во дворе. Остановили и водитель, шатаясь вышел из авто.

Как оказалось, водителем оказался бывший депутат VI созыва с 30-летним опытом в области права, у которого вчера был день рождения.

Водитель заявил, что он пешеход и отказался проходить любые тесты. Однако, полиция все равно оформила правонарушения.

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Экс-нардеп устроил пьяную езду по Киеву / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что на трассе Киев-Чоп пьяный водитель Mazda CX-5, двигаясь в направлении Львова, сбил 21-летнего патрульного на освещенном пешеходном переходе. Его госпитализировали.

Фото и видео: Киев Оперативный.

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