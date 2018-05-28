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На огромной скорости: в Киеве экстремалы бегали по крыше метро

В Киеве подростки бегали по крыше поезда метро во время движения транспорта.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

На записи видны двое парней.

Их сняли на камеру водители автомобилей, которые проезжали мимо.

Читайте: Дерущиеся парни упали под прибывающий поезд метро

Ранее Факты ICTV писали, що в киевском метро подростки ездили между вагонами состава.

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