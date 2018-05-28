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Наводнение в США: улицы превратились в горные реки

В американском городе Элликот (штат Мэриленд) сильный дождь спровоцировал наводнение. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям призвали людей избегать город, сообщает ABC.

Потоп вызван сильными дождями в регионе.

Читайте: Наводнение в Париже: закрыты станции метро, идет эвакуация

Экстренные службы сообщают, что вода поднялась уже выше первого этажа.

На видео видно, что вода с огромной скоростью смывает все на своем пути.

Ранее Факты ICTV писали, что наводнение на Дунае вымыло вблизи Измаила, в районе элеватора, мину диаметром 77 см и весом 480 кг.

 

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