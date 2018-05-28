Смертельное ДТП в Одесской области: поезд протаранил микроавтобус с детьми

В Кодымском районе на Александровском переезде пассажирский поезд протаранил микроавтобус. В результате чего погиб один человек, еще трое – травмированы.
– Водитель микроавтобуса Nissan, в салоне которого находились пять пассажиров, несмотря на включенные световые и звуковые сигналы, выехал на регулируемый переезд, где столкнулся с пассажирским поездом, – отметили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.Читайте: Серьезное ДТП под Киевом: 5 пострадавших, из них - 2 детей
В результате аварии 26-летняя пассажирка погибла. Еще три человека, двое из которых – дети 2 и 9 лет, доставлены в Кодымскую центральную районную больницу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
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