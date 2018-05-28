Теракт вблизи Торецка: подорвался местный житель

Житель прифронтового села Южного вблизи своего дома наступил на взрывное устройство.

– Полицейские установили, что мужчина, 1948 года рождения, подорвался, натолкнувшись на взрывоопасный предмет возле своего дома. Пострадавший госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями. Полиция открыла уголовное производство по факту теракта, – рассказали в пресс-службе полиции.

Мужчина был доставлен в больницу с многочисленными осколочными ранениями конечностей, грудной клетки и головы.

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Предварительная правовая квалификация – ст. 258 (Террористический акт) УК Украины. Начато досудебное расследование.

Ранее Факты ICTV писали, что в Луганской области в районе Золотого прогремел взрыв поблизости патрулей СММ ОБСЕ.