В Киеве горит кинотеатр

В Киеве возле метро Житомирская загорелся нерабочий кинотеатр Экран.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

В столице вспыхнул пожар в нерабочем кинотеатре Экран возле станции метро Житомирская.

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По словам очевидцев, на место происшествия еще не приехали спасатели.

Ранее кинотеатр собирались реконструировать, но проект законсервировали.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве загорелись торговые павильоны возле станции метро Академгородок на проспекте Палладина, 32. Погибших и травмированных нет.

Видео: Киев Оперативный.