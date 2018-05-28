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Решил развлечься: в Киеве мужчина “заминировал” церковь

Злоумышленник сообщил о заложенной взрывчатке в религиозном учреждении, а затем наблюдал за работой полиции.

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Шумского Днепровского района столицы заминировано здание церкви, сообщает пресс-служба ГУ НП в Киеве.

– Во время тщательного осмотра объекта и прилегающей к нему территории в течение часа оперативники задержали минера. Им оказался – 28-летний уроженец Сумской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Во время общения злоумышленник рассказал, что сообщил о заминировании ради развлечения, – отметил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что накануне поступили анонимные звонки о минировании станций – Днепр, Гидропарк, Левобережная, Арсенальная и Героев Днепра.

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