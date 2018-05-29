В Будапеште вечером 28 мая попал в ДТП двухэтажный туристический автобус Setra из Украины, который направлялся в аэропорт Ферихедь. Пострадали по меньшей мере 28 пассажиров.
Об этом сообщает mukachevo.net.
Автобус на скорости въехал в 3,5-метровый ограничитель высоты.
В результате столкновения снесло практически весь второй этаж, где находилось 20 пассажиров.
В автобусе было около 50 пассажиров, пока известно о 28 раненых, среди них 8 – в тяжелом состоянии. О погибших информации нет.
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Известно, что автобус следовал из Хмельницкой области.
Из-за аварии дорога была полностью перекрыта. Четырех украинцев пожарные вынуждены были доставать из-под обломков.
Автобус из Украины попал в ДТП в Будапеште – десятки пострадавших / 5 фотографий
Напомним, в Одесской области пассажирский поезд протаранил микроавтобус.
Фото: Index
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