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Автобус из Украины попал в ДТП в Будапеште – десятки пострадавших

В Будапеште вечером 28 мая попал в ДТП двухэтажный туристический автобус Setra из Украины, который направлялся в аэропорт Ферихедь. Пострадали по меньшей мере 28 пассажиров.

ДТП з автобусом

Об этом сообщает mukachevo.net.

Автобус на скорости въехал в 3,5-метровый ограничитель высоты.

В результате столкновения снесло практически весь второй этаж, где находилось 20 пассажиров.

В автобусе было около 50 пассажиров, пока известно о 28 раненых, среди них 8 – в тяжелом состоянии. О погибших информации нет.

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Известно, что автобус следовал из Хмельницкой области.

Из-за аварии дорога была полностью перекрыта. Четырех украинцев пожарные вынуждены были доставать из-под обломков.

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Автобус из Украины попал в ДТП в Будапеште – десятки пострадавших / 5 фотографий

Напомним, в Одесской области пассажирский поезд протаранил микроавтобус.

Фото: Index

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