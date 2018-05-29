Массовые заминирования в Украине: во Львове 5 бизнес-центров, в Киеве рынок

В Киеве аноним сообщил о минировании рынка в Деснянском районе, а во Львове пяти бизнес-центров.

– В 11.15 в полицию Киева от женщины поступило сообщение о взрывчатке на рынке в Деснянском районе столицы. Проводится тщательная проверка объекта и прилегающей к нему территории. С места происшествия эвакуировали около 1000 человек, – сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Правоохранители направляют усилия на установление и задержание человека, сообщившего о взрывчатке.

Также около 11.00 в полицию поступила информация о заминировании 5 бизнес-центров во Львове, расположенных на улицах Шевченко, Промышленной, Научной, Хмельницкого и Героев УПА.

– На место происшествия выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, а также работники других соответствующих служб. Правоохранители проведут эвакуацию людей, после чего обследуют офисные помещения и прилегающие к ним территории, – отметили в пресс-службе Львовской полиции.

Сейчас устанавливается личность анонима, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее Факты ICTV писали, что накануне поступили анонимныезвонки о минировании станций – Днепр, Гидропарк, Левобережная, Арсенальная и Героев Днепра.