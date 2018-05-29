Гитарист популярной украинской группы Pianoбой Владимир Павловский вместе с подругой попали в серьезную аварию в центре Киева.

Гневный пост о ДТП музыкант выложил на своей странице в Facebook.

По словам Павловского, он вместе с девушкой ехал по улице Грушевского на внедорожнике марки Mitsubishi Outlander, как вдруг их автомобиль сломался. В связи с этим гитарист вынужден был остановиться и как раз в это время в их авто врезалась другая машина.



Музыкант группы Pianoбой попал в серьезное ДТП / 2 фотографии

Как заметил гитарист Pianoбой, его голова и руки были в крови, поэтому ему понадобилась медицинская помощь. К счастью, ни музыкант, ни девушка сильно не пострадали.

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Музыкант сообщил, что виновник ДТП был “в мясо пьян”.

Напомним, в Одесской области пассажирский поезд протаранил микроавтобус.