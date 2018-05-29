Гитарист популярной украинской группы Pianoбой Владимир Павловский вместе с подругой попали в серьезную аварию в центре Киева.
Гневный пост о ДТП музыкант выложил на своей странице в Facebook.
По словам Павловского, он вместе с девушкой ехал по улице Грушевского на внедорожнике марки Mitsubishi Outlander, как вдруг их автомобиль сломался. В связи с этим гитарист вынужден был остановиться и как раз в это время в их авто врезалась другая машина.
Музыкант группы Pianoбой попал в серьезное ДТП / 2 фотографии
Как заметил гитарист Pianoбой, его голова и руки были в крови, поэтому ему понадобилась медицинская помощь. К счастью, ни музыкант, ни девушка сильно не пострадали.
Читайте: В Киеве второй раз за сутки горел кинотеатр
Музыкант сообщил, что виновник ДТП был “в мясо пьян”.
Напомним, в Одесской области пассажирский поезд протаранил микроавтобус.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+