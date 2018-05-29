PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / На Львовщине трое школьников после употребления алкоголя попали в больницу/

На Львовщине трое школьников после употребления алкоголя попали в больницу

В Николаевском районе Львовской области трое школьников после употребления алкоголя попали в больницу с отравлением тяжелой степени и судорожным синдромом.

Лікарня

28 мая около трех часов ночи в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу доставлены трое подростков, которые употребляли спиртные напитки, сообщает Нацполиция Львовской области.

– Врачи диагностировали у 15-летней жительницы района алкогольное отравление тяжелой степени, у ее ровесника – судорожный синдром, а у 14-летней девочки – состояние алкогольного опьянения.

После оказания им медицинской помощи всех трех подростков утром забрали родители, – говорится в сообщении.

Читайте: Не мог в кресло сесть: в Киеве пьяные врачи принимали пациентов – СМИ

Полиция устанавливает, где подростки взяли спиртные напитки, а также все обстоятельства происшествия.

Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Недавно в Борисполе от отравления суррогатным алкоголем погибли 6 человек, еще один пострадал.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка