На Львовщине трое школьников после употребления алкоголя попали в больницу

В Николаевском районе Львовской области трое школьников после употребления алкоголя попали в больницу с отравлением тяжелой степени и судорожным синдромом.

28 мая около трех часов ночи в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу доставлены трое подростков, которые употребляли спиртные напитки, сообщает Нацполиция Львовской области.

– Врачи диагностировали у 15-летней жительницы района алкогольное отравление тяжелой степени, у ее ровесника – судорожный синдром, а у 14-летней девочки – состояние алкогольного опьянения. После оказания им медицинской помощи всех трех подростков утром забрали родители, – говорится в сообщении.

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Полиция устанавливает, где подростки взяли спиртные напитки, а также все обстоятельства происшествия.

Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Недавно в Борисполе от отравления суррогатным алкоголем погибли 6 человек, еще один пострадал.