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На Житомирщине авто утонуло в реке вместе со спящим водителем

В Житомирской области автомобиль Аudі-100 съехал в воду и утонул вместе с водителем, который в это время спал в салоне.

Риболовля

Трагедия произошла 27 мая ночью в с. Трояновы на берегу реки Гнилопять, сообщает Нацполиция Житомирской области.

Предварительно установлено, что около 1.10 автомобиль Аudі-100, на котором на рыбалку приехали несколько человек, сдвинулся с места парковки и покатился к воде.

В этот момент в салоне автомобиля спал его водитель.

Вероятно, что авто тронулось с места от непроизвольных действий 50-летнего мужчины на водительском сиденье. Он не проснулся и ушел под воду вместе с машиной.

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Авто вытащили из реки через несколько часов, однако спасти мужчину было уже невозможно.

Продолжается расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза относительно причин смерти погибшего.

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