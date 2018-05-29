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Под Херсоном горит 130 га леса – тушат самолетами и вертолетами

Пожар на территории Раденского лесничества на Херсонщине тушат третий день.

Лісова пожежа

Об этом сообщает ГСЧС.

На данный момент площадь пожара составляет 130 га.

Горит лесная подстилка, верхового пожара не наблюдается, угрозы населенным пунктам нет.

К тушению пожара привлечены вертолет Ми-8 Минобороны и два самолета АН-32П ГСЧС, которые уже сбросили 121 тонну воды, а также 209 спасателей.

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Под Херсоном горит 130 га леса – тушат самолетами и вертолетами / 4 фотографии

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Напомним, лесной пожар в Херсонской области начался еще в воскресенье, 27 мая.

Фото: ДСНС

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