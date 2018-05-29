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Скончался лауреат Нобеля по химии Йенс Кристиан Скоу

В Дании в возрасте 99 лет скончался известный химик Йенс Кристиан Скоу, который в 1997 году получил Нобелевскую премию.

Об этом сообщает сайт Орхусского университета, в котором ученый был почетным профессором и работал с 1947 года.

– Достижения Йенса Кристиана Скоу как исследователя и как человека всегда будут предметом гордости Орхусского университета. Не в последнюю очередь после того, как он был удостоен Нобелевской премии по химии в 1997 году в результате очень успешной научной карьеры. Работы Йенса Кристиана Скоу имеют ключевое значение для научных исследований в области здравоохранения, – написал ректор университета Брайан Бех Нильсен.

Скоу вышел на пенсию в 1988 году, но продолжал работать. В 1997 году он стал лауреатом Нобелевской премии по химии за открытие натрий- калиевой аденозинтрифосфатазы — фермента в клетках животных, необходимого для переноса энергии.

8 октября 2018 года Йенсу Кристиану Скоу исполнилось бы 100 лет.

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Напомним, в 2017 году Нобеля по химии получила мгновенная заморозка биологических образцов.

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