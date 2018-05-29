Шторм Альберто в США убил двух журналистов

В американском городе Гринвилл (штат Северная Каролина) в результате шторма Альберто погибли журналист и оператор филиала телеканала NBC.

Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что на их авто упало дерево.

– Двое тележурналистов погибли в округе Полк, штат Северная Каролина, когда дерево упало на их транспортное средство, – подтвердил представитель местных властей.

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Субтропический шторм Альберто в понедельник утром достиг берегов США в районе северной части штата Флорида. Он принес мощные порывистые ветры и сильные ливни, которые постепенно продвигаются на север. Скорость ветра достигает 72 км в час.

Напомним, вчера в американском городе Элликот (штат Мэриленд) сильный дождь спровоцировал наводнение.

Фото: NBC News