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Стрельба в Бельгии: мужчина застрелил двух полицейских и взял заложницу

В городе Льеж (Бельгия) вооруженный мужчина застрелил двух офицеров полиции и взял в заложники женщину.

Стрілянина в Бельгії

О стрельбе в бельгийском городе Льеж сообщает RTBF.

Неизвестный преступник застрелил двух полицейских, после чего взял в заложники прохожую.

Позже нападающего застрелили правоохранители.

По словам очевидцев, нападающий кричал что-то на арабском языке.

Кроме трех убитых, СМИ сообщают еще о двух раненых.

Полиция рассматривает версию о теракте.

Читайте: В Киеве пешеход-нарушитель попал под авто

К слову, в Будапеште туристический автобус из Украины попал в ДТП. Пострадали по меньшей мере 28 пассажиров.

Фото, видео: Victor ⌬

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